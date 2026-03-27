Найпопулярніша співачка Румунії, під хіти якої усі танцювали в 2010-х, вийшла на подіум в українському бренді

Співачка Інна під час показу TTSWTRS

39-річна попзірка Інна, яка є однією з найпопулярніших співачок Румунії, взяла участь у Тижні моди Mercedes-Benz у Бухаресті. Зірка вийшла на подіум під час показу українського бренду TTSWTRS.

Інна стала головною зіркою показу. Співачка продефілювала у ансамблі бежевого кольору, який складався з корсетного боді, спідниці, лонгсліву та легінсів. Речі були прикрашені стразами та характерними для бренду принтами у вигляді татуювань.

«3…2…1…почали! Підбори на місці, підборіддя вгору. Ці вогні яскравіші за стадіон! Я маю ефектний вигляд? Я почуваюся ефектною. Працюй на повороті… розворот! Зробила це ідеально. Це було просто неймовірнооооо!!», — написала співачка та опублікувала фрагмент свого дефіле.

Інна прославилась 2008 року після виходу пісні Hot, яка мала просто шалений успіх. А ось український бренд TTSWTRS був заснований вже після початку кар’єри співачки — 2013 року. Почавши свій шлях із маленької команди ентузіастів, бренд за кілька років став світовим феноменом, адже надихається субкультурою татуювань і пропонує унікальні концепції одягу, які створюють оптичну ілюзію тіла, вкритого малюнками та написами.