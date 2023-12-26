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Найпопулярніше фарбування 2023: Ніколь Шерзінгер приміряла світлу перуку і стала схожою на Кардашян

Автор
Юлія Кудринська
Дата публікації
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Найпопулярніше фарбування 2023: Ніколь Шерзінгер приміряла світлу перуку і стала схожою на Кардашян

Ніколь Шерзінгер / Фото: Instagram Ніколь Шерзінгер

Артистка продемонструвала новий образ.

45-річна співачка, ведуча та колишня солістка The Pussycat Dolls – Ніколь Шерзінгер – стала часто експериментувати із зовнішністю та змінювати довжину волосся.

(гортайте фото вправо)

Так, вона приміряла довгу світлу перуку, забарвлену в наймоднішій техніці 2023 року — "тирамісу", коли коріння волосся залишається натурального відтінку (найчастіше темно-русzвого), а решта довжини — світлішого, від медового до світло-пшеничного, але без очевидного контрасту. Жінки люблять таке фарбування, тому що воно має натуральний вигляд і не потребує постійного оновлення кольору та освітлення коріння.

Ніколь такий колір волосся і довжина теж личать, але як зазначили її фоловери в соцмережі, вона стала схожою на Глоє Кардашян.

Глоє Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глоє Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Нагадаємо, раніше шанувальникам не сподобався образ Ніколь Шерзінгер із короткою стрижкою, і вони написали їй, що вона стала мати старший вигляд.

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Дата публікації
Перегляди
338
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