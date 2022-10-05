Найпопулярніший в Україні серіал «Папік» покажуть на ТЕТ

Глядачі телеканалу ТЕТ побачать неймовірну та трохи кумедну історію кохання та дружби в серіалі «Папік».

З 10 жовтня о 20:00 телеканал ТЕТ показуватиме серіал «Папік» про те, як одна зустріч може перевернути життя догори дриґом і подарувати незабутні враження. Історія старого актора та молодої красуні вже встигла полюбитися глядачам.

Головний герой, у минулому успішний актор, звичайний пенсіонер. Через постійну тугу за юними роками чоловік у депресії втрачає сенс життя, але вирішує зробити собі стильну зачіску та «відірватися на повну», як колись. Після зміни іміджу Олександр Миколайович наважується відвідати нічний клуб, де знайомиться з дівчиною, яка прийняла його за мільйонера. Відома на всю Україну історія «папіка» та гламурної красуні подарує заряд позитиву та енергії — адже ТЕТ завжди на сторожі позитивного настрою глядачів.

У головних ролях серіалу Станіслав Боклан і Дарʼя Петрожицька.

Нагадуємо, що телеканали ТЕТ і 1+1 обʼєднують програмні сили: відтепер глядачі зможуть дивитися найбільші шоу країни та найулюбленіші серіали на одному майданчику.

Не пропустіть історію неймовірного перевороту в житті — дивіться серіал «Папік» з 10 жовтня з понеділка по четвер о 20:00.

Світло завжди перемагає морок!

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