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- Шоу-бізнес
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Найромантичніший купальник літа: зірка соцмереж продемонструвала милий пляжний лук
Евіта Скочча одягла на відпочинок купальник кольору вершкового масла з рюшами.
До об’єктивів папараці на пляжі у Маямі потрапила модель і зірка соцмереж Евіта Скочча. Дівчина продемонструвала гарний і милий пляжний образ.
На білявці був суцільний купальник трендового нині кольору вершкового масла. Він мав бретельки і рюші у нижній частині.
Скочча зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і срібний манікюр. На одній руці у неї був браслет і каблучки.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у різних стильних купальниках похизувалася стрункою фігурою і пікантним декольте.