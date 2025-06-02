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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
240
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1 хв

Найромантичніший купальник літа: зірка соцмереж продемонструвала милий пляжний лук

Евіта Скочча одягла на відпочинок купальник кольору вершкового масла з рюшами.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Евіта Скочча

Евіта Скочча / © Getty Images

До об’єктивів папараці на пляжі у Маямі потрапила модель і зірка соцмереж Евіта Скочча. Дівчина продемонструвала гарний і милий пляжний образ.

На білявці був суцільний купальник трендового нині кольору вершкового масла. Він мав бретельки і рюші у нижній частині.

Евіта Скочча / © Getty Images

Евіта Скочча / © Getty Images

Скочча зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і срібний манікюр. На одній руці у неї був браслет і каблучки.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у різних стильних купальниках похизувалася стрункою фігурою і пікантним декольте.

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