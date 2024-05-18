Найрозкішніше декольте вечора: Єва Лонгорія приголомшила вбраннями на Лазуровому узбережжі Франції

У межах Каннського кінофестивалю відбулася прем'єра фільму "Види доброти" режисера Йоргоса Лантімоса. Ця робота є триптихом-притчею і складається з новел, які майже не пов'язані між собою.

На червону доріжку кінофестивалю перед прем'єрою цього заходу вийшла голлівудська акторка Єва Лонгорія. Зірка приголомшила публіку розкішним вбранням з глибоким декольте практично до пупа. Сукня була від бренду Elie Saab з кутюрної колекції весна-літо 2024, яку Модний дім презентував у Парижі на Тижні моди.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Вбрання було сріблястого відтінку і повністю розшите лелітками та бісером у різні хитромудрі візерунки. Також у деяких місцях із-за візерунка вишивки здавалося, що сукня прозора.

Спина у неї була відкрита через бретельку-галтер, а на спідниці був довгий шлейф.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Носила Єва своє вбрання із прикрасами від Pasquale Bruni. Завершували образ об'ємна зачіска та гарний макіяж.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Але був і другий лук, який продемонструвала зірка на заході у межах Каннського кінофестивалю. Увечері вона відвідала вечерю на честь вручення нагороди Chopard у срібній сукні-бюстьє, яка була повністю розшита сріблястим декором.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Носила вона вбрання з оксамитовою накидкою та діамантовими прикрасами.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

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