"Найсильніша нація - тому що єдина": українські артисти підбадьорили бойовий дух новою патріотичною піснею

У ці складні часи для України артисти продовжують створювати пісні, аби допомагати піднімати бойовий дух українців.

Українські артисти - Arturro Mass та Mc Liey – презентували пісню "Україно моя", якою хочуть підтримати бойовий дух українців і наших захисників.

"Ми відчуваємо гордість за свою Батьківщину. Ми пишаємося тим, що ми українці. Україна обов’язково стане наймогутнішою державою. Вона - квітуча та лагідна, але така мужня і войовнича, бо сьогодні потерпає від жорстокості і зла.

Ми віримо, що наша нація - найсильніша, наші люди - найсміливіші, наша країна - найпрекрасніша. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!" – говорять артисти.

Нагадаємо, українські артисти об'єдналися і випустили спільну патріотичну композицію "Непереможна Україна".

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