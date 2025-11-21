Найскандальніший конкурс краси: у чому звинувачують "Міс Всесвіт-2025"

«Міс Всесвіт-2025» / © Associated Press

Ім’я нового генерального директора було названо лише за кілька днів до початку конкурсу

Джакапонг Джакраджутатіп — тайська трансгендерна медіапідприємиця, відома як власниця конкурсів краси, — увійшла в історію, коли в жовтні 2022 року придбала організацію «Міс Всесвіт» за 20 мільйонів доларів, ставши першою жінкою, яка володіє конкурсом краси від моменту його заснування 1952 року.

Джакапонг Джакраджутатіп / © Associated Press

Вона пообіцяла відкрити нову еру для «глобальної платформи розширення прав і можливостей жінок.

«Відтепер ним керуватимуть жінки, а власником буде — трансгендерна жінка, і він слугуватиме інтересам усіх жінок світу», — сказала вона.

Але тривало це все недовго — 29 жовтня 2025 року «Міс Всесвіт» оголосив, що новим генеральним директором став колишній дипломат Маріо Букаро, а Джакджраджутатіп тихо пішла у відставку раніше в червні, після того, як продала 50% акцій компанії в січні 2024 року Раулю Роче. Відставка Джакраджутатіп відбулася на тлі фінансових проблем.

Рауль Роче / © Associated Press

Директор конкурсу публічно назвав «Міс Мексика» тупою і хотів, щоб її вивела із залу охорона

4 листопада під час церемонії вручення стрічок стався публічний конфлікт, коли національний директор конкурсу «Міс Всесвіт Таїланд» Нават Іцарагрісіл докоряв Фатімі Бош із Мексики і назвав її «тупою». Також чоловік почав наказувати дівчині сісти і погрожувати охороною. У цей момент кілька учасниць, зокрема й чинна Міс Всесвіт Вікторія К’єр, вийшли з кімнати на знак солідарності з представницею Мексики.

Нават Іцарагрісіл

Конфлікт стався, оскільки Іцарагрісіл звинуватив Бош у неучасті в рекламному заході конкурсу.

Фатіма Бош у кінці залу в зеленій сукні. Дівчина встала, почувши звинувачення на свою адресу

Надалі президент конкурсу «Міс Всесвіт» Рауль Роча обмежив участь Ітсарагрісіл у майбутніх заходах конкурсу «Міс Всесвіт 2025», хоча той і вибачився публічно.

Расистські заяви від колишньої переможниці конкурсу «Міс Всесвіт»

«Міс Всесвіт-1996» Алісія Мачадо обговорювала сварку Ітсарагрісіла і Бош під час прямого ефіру в соцмережі 5 листопада і назвала його китайцем. Коли один із коментаторів зауважив, що Ітсарагрісіл має тайське походження, Мачадо відповіла, що «всі розкосі очі» для неї — китайці. Потім вона відтягнула куточки очей на камеру, щоб спародіювати такий розріз очей.

«Міс Чилі» спровокувала скандал через «наркотики»

6 листопада «Міс Чилі» Інна Молл опублікувала в TikTok відео, на якому вона прикидається, що вдихає наркотики. Спочатку Молл без макіяжу наносить на руку трохи білої пудри, а потім нахиляється і вдає, що вдихає її, після чого у відео змінюється її вбрання і зачіска. Імовірно, це мало бути комедійне відео, але багато хто його не зрозумів і розкритикував дівчину, зокрема через романтизацію наркотиків.

Інна відреагувала на критику і видалила відео зі своєї сторінки вже наступного дня, і опублікувала вибачення, заявивши, що ідея відео була не її.

«Я хочу вибачитися перед тими, кого це образило», — сказала вона. «Візажист попросив мене записати відео, і, можливо, через мовний бар’єр я не до кінця зрозуміла, що відбувається».

«Спочатку я сказала „ні“, але він наполіг, і я погодилася. Мені слід було твердо сказати „ні“», — додала Молл.

Візажист Тараторн Аек, який зняв це відео, того самого дня теж опублікував в Instagram заяву з вибаченнями перед Молл.

Двох суддів було замінено всього за кілька днів до фіналу конкурсу

18 листопада композитор Омар Арфуш оголосив в Instagram про свою відставку з посади судді конкурсу. Він звинуватив організаторів у проведенні «таємного голосування» для відбору 30 найкращих учасниць, організованого «особами, які не є офіційними членами журі, включно зі мною».

«Я не міг стояти перед публікою і телекамерами, прикидаючись, що легітимізую голосування, в якому я не брав участі», — сказав Арфуш. «Глядачі могли б вирішити, що ці рішення ухвалювало журі, і я не можу нести відповідальність за процес, в якому не брав участі».

Того ж дня, коли Арфуш подав у відставку, Клод Макелеле — колишній професійний французький футболіст — заявив, що він теж більше не може бути суддею фіналу конкурсу «Міс Всесвіт».

«З жалем змушений повідомити, що не зможу бути присутнім на конкурсі „Міс Всесвіт-2025“ через непередбачувані особисті причини», — написав він в Instagram.

Міс Мексика — фейкова переможниця

Також Омар Арфуш за 24 години до фіналу конкурсу «Міс Всесвіт», заявив на американському каналі HBO, що переможе Міс Мексика, тому що власник «Міс Всесвіт» Рауль Роша веде бізнес із батьком Фатіми Бош.

«Міс Мексика» — фейкова переможниця. Я, Омар Арфуш, учора в ефірі Americain HBO за добу до фіналу «Міс Всесвіт» заявив, що «Міс Мексика» виграє, тому що власник конкурсу Рауль Роча веде бізнес із батьком Фатіми Бош. Усі деталі покажуть на HBO в травні 2026 року. Тиждень тому в Дубаї Рауль Роча і його син попросили мене віддати голос за Фатіму Бош, пояснивши, що її перемога вигідна для нашої спільної справи».

Міс Ямайка Габріель Генрі травмувалася на сцені

Габріель Генрі з Ямайки забрали із залу на ношах після того, як вона впала зі сцени. Інцидент стався під час відбіркового туру, коли учасниця вийшла на сцену у вечірній сукні.

Генрі доправили до лікарні Паоло Рангсіт у Таїланді, де її обстежили. Переломів дівчина не отримала, як повідомили її представники, але вона залишилася в лікарні та фінал пропустила.

Скандал між Ізраїлем і Палестиною

Цього року в конкурсі брали участь конкурсантки, які представляли Ізраїль і Палестину. Дівчат поставили поруч одна з одною, і через погляд 27-річної міс Ізраїль Мелані Шираз у Мережі розгорівся скандал — багато хто подумав, що вона подивилася скоса на 27-річну міс Палестину Надін Аюб.

Відео опублікувала Міс Палестина Надін Аюб у соціальних мережах із підписом: «Ізраїль дивиться на СПРАВЖНЮ КОРОЛЕВУ». Наразі ролика на сторінці Аюб уже немає.

Міс Ізраїль почала отримувати багато погроз, зокрема антисемітського змісту та погрози у вбивстві.

«Це не тільки погрози вбивством, а й погрози сексуального насильства», — розповів Шираз, виданню The Post. «Я і раніше стикалася з антисемітизмом, але не думала, що все буде настільки серйозно». Також вона опублікувала відео, в якому показала, як насправді все було.

Пізніше повідомлялося, що відео було спеціально змонтоване таким чином, щоб виставити Міс Ізраїль у поганому світлі. Але особливо підкинула жару у вогонь Белла Хадід, яка зробила репост скандального ролика.