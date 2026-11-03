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- Шоу-бізнес
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Найсміливіший образ на Геловін-2026: трансгендерна модель Валентина Сампайо перевтілилася в Єву з Едемського саду
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада традиційно відзначали Геловін, а у своїх соцмережах зірки продовжують ділитися враженнями та демонструвати свої костюми.
29-річна бразильська модель Валентина Сампайо здивувала підписників незвичайним образом на Геловін. Для святкового перевтілення вона обрала образ Єви з біблійної історії про Едемський сад.
Модель опублікувала фотографії в Instagram. Перед камерою вона позувала у відвертому вбранні: її тіло прикривало лише осіннє листя. Особливою деталлю образу стала велика змія, що обвивала плечі та руки моделі.
Валентина залишила волосся розпущеним, а свій сміливий образ доповнила червоним яблуком — «забороненим плодом», у який вона надкушувала для фото.
Нагадаємо, раніше свої вбрання продемонстрували Демі Мур, а також Леонардо Ді Капріо та його дівчина Вітторія Черетті.