Найстильніша мама Нью-Йорка: Ірина Шейк в комбінезоні з декольте пограла з дочкою

35-річна знаменитість обрала у спекотний день екстравагантне вбрання.
Супермодель Ірина Шейк не перестає дивувати і в чергове продемонструвала ефектне вбрання зі свого гардероба, коли з'явилася на вулиці Нью-Йорка в темно-синьому комбінезоні від Burberry. Вбрання Ірина вирішила одягти незвичайним чином і залишити розстебнутим, щоб продемонструвати ефектне декольте і чорне бра від Intimissimi.
Також на знаменитій моделі був ланцюжок від Tiffany and Co. і сонцезахисні окуляри Celine. Сумочку і взуття Шейк теж вибрала від Burberry.
У такому вбранні вона прийшла на дитячий майданчик, щоб пограти зі своєю 4-річною дочкою Леєю. Папараці вдалося зробити кілька зворушливих кадрів, як Ірина катала дитину на каруселі і тримала на руках.
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