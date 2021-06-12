Найстильніша мама Нью-Йорка: Ірина Шейк в комбінезоні з декольте пограла з дочкою

35-річна знаменитість обрала у спекотний день екстравагантне вбрання.

Супермодель Ірина Шейк не перестає дивувати і в чергове продемонструвала ефектне вбрання зі свого гардероба, коли з'явилася на вулиці Нью-Йорка в темно-синьому комбінезоні від Burberry. Вбрання Ірина вирішила одягти незвичайним чином і залишити розстебнутим, щоб продемонструвати ефектне декольте і чорне бра від Intimissimi.

Також на знаменитій моделі був ланцюжок від Tiffany and Co. і сонцезахисні окуляри Celine. Сумочку і взуття Шейк теж вибрала від Burberry.

Ірина Шейк / Getty Images

У такому вбранні вона прийшла на дитячий майданчик, щоб пограти зі своєю 4-річною дочкою Леєю. Папараці вдалося зробити кілька зворушливих кадрів, як Ірина катала дитину на каруселі і тримала на руках.

Ірина Шейк і Лея / Getty Images

Ірина Шейк і Лея / Getty Images

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Ірина Шейк на прогулянках з дочкою Леєю (17 фото)

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