Шоу-бізнес
17
1 хв

Найстильніша парочка шоубізнесу: Ріанну і A$AP Rocky заскочили папараці разом

У неділю ввечері Ріанна привернула увагу своїм стилем, вийшовши на вулицю Нью-Йорка.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ріанна і A$AP Rocky

Ріанна і A$AP Rocky / © Getty Images

Хоч новою музикою Ріанна шанувальників і не тішить, але її образи щоразу викликають багато емоцій, адже зі стилем і смаком співачки не зрівняється ніхто. Особливо влучно вона вміє стилізувати денім, що знову довела.

Ріанну та її коханого A$AP Rocky помітили на вулиці, коли вони йшли до ресторану морепродуктів El Puerto. Попзірка та б’юті-магнатка проводить час у Нью-Йорку, щоб підтримати свого партнера у просуванні його останнього альбому Don’t be Dumb.

Ріанна і A$AP Rocky / © Getty Images

Ріанна і A$AP Rocky / © Getty Images

Ріанна одягла джинсову куртку-бомбер на блискавці та джинси прямого крою з трендовими відворотами. Шику образу додали туфлі в анімалістичний принт, теплий светр та окуляри.

Також на інших фото було помітно, що в образі був і пухнастий дуже довгий кремовий шарф. Ця річ на сві сто відсотків відповідала образу зірки та її естетиці.

Ріанна / © Getty Images

Ріанна / © Getty Images

17
