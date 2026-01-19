- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 17
- Час на прочитання
- 1 хв
Найстильніша парочка шоубізнесу: Ріанну і A$AP Rocky заскочили папараці разом
У неділю ввечері Ріанна привернула увагу своїм стилем, вийшовши на вулицю Нью-Йорка.
Хоч новою музикою Ріанна шанувальників і не тішить, але її образи щоразу викликають багато емоцій, адже зі стилем і смаком співачки не зрівняється ніхто. Особливо влучно вона вміє стилізувати денім, що знову довела.
Ріанну та її коханого A$AP Rocky помітили на вулиці, коли вони йшли до ресторану морепродуктів El Puerto. Попзірка та б’юті-магнатка проводить час у Нью-Йорку, щоб підтримати свого партнера у просуванні його останнього альбому Don’t be Dumb.
Ріанна одягла джинсову куртку-бомбер на блискавці та джинси прямого крою з трендовими відворотами. Шику образу додали туфлі в анімалістичний принт, теплий светр та окуляри.
Також на інших фото було помітно, що в образі був і пухнастий дуже довгий кремовий шарф. Ця річ на сві сто відсотків відповідала образу зірки та її естетиці.