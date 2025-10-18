- Дата публікації
Шоу-бізнес
114
1 хв
Найвідвертіший образ на "Холостяку-14": учасниця прийшла на знайомство з Тарасом Цимбалюком у сукні з пишним декольте
Дівчина обрала для своєї появи образ голлівудської діви.
На телеканалі СТБ показали перший випуск 14-го сезону романтичного реалітішоу «Холостяк». Головний герой проєкту Тарас Цимбалюк познайомився з дівчатами, які прийшли до нього на проєкт.
Кожна з учасниць обрала для своєї появи лук, у якому хотіла справити приємне враження на холостяка. Найвідвертіший образ був у 27-річної блогери з Києва Анни.
Дівчина вийшла з лімузину в образі голлівудської діви. На ній була ефектна смілива сукня по фігурі, оздоблена срібними блискітками. Вбрання мало глибоке відверте декольте, яке підкреслило її пишні груди, і високий розріз до стегна.
Аутфіт блогерка доповнила бежевою накидкою-шллейфом, яка кріпилася на шию широким чокером із блискітками.
В Анни було укладання з локонами, макіяж із блискучими тінями і браслет зі стразами на руці.