Найвідвертіший образ на прем’єрі: Марго Роббі у "голій" сукні Armani Privé викликала фурор на червоній доріжці

Марго Роббі / © Associated Press

У Лондоні відбулася прем’єра романтично-фентезійного фільму «Велика смілива красива подорож» (A Big Bold Beautiful Journey). Презентували стрічку її головні герої — Марго Роббі і Колін Фаррелл.

Колін Фаррелл і Марго Роббі / © Associated Press

Акторка одразу ж привернула увагу всіх присутніх своїм відвертим і спокусливим аутфітом. Марго з’явилася на червоній доріжці у «голій» сукні максі з кутюрної весняно-літньої колекції 2025 бренду Armani Privé, яка була справжнім витвором мистецтва. Це вбрання Роббі обрала не випадково — так вона вшанувала пам’ять легендарного дизайнера Джорджіо Армані, який помер 4 вересня у віці 91 року.

Марго Роббі / © Associated Press

Прозора сукня з тюлю була прикрашена різнокольоровою вишивкою коштовним камінням, лелітками і бісером. Це були візерунки з пейслі і квітковими мотивами.

Марго Роббі / © Associated Press

Спереду вбрання мало тонкі бретельки й овальний виріз, а ззаду — оголену спину й акцентну квітку з камінням та бретельками. Під сукнею на акторці були блискучі стринги, які вона щоразу демонструвала фотографам.

Марго Роббі / © Associated Press

Молода матуся, яка майже рік тому народила первістка, мала прекрасний і стрункий вигляд.

Марго Роббі / © Associated Press

Аутфіт Роббі доповнила босоніжками від Aquazzura, великими діамантовими сережками у вухах і кокетливими каблучками на руках. У неї була елегантна зачіска з високим пучком, макіяж із рожевими рум’янами і ніжною помадою на губах та нюдовий манікюр.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Когонада, Марго Роббі, Сет Рейсс, Колін Фаррелл / © Associated Press

Про фільм:

Це історія Девіда і Сару, які випадково знайомляться. Вони відправляють у подорож, де стираються кордони між реальністю і фантазією. Героям потрібно буде переосмислити своє минуле, щоб знайти шлях до щасливого майбутнього.