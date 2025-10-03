- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 159
- Час на прочитання
- 1 хв
Найвідвертіший образ на Тижні моди у Парижі: зірка соцмереж без білизни позувала перед фотографами
Кінга Строгофф своїм сміливим луком викликала фурор на фешншоу.
Зірка соцмереж Кінга Строгофф відвідала Тиждень моди у Парижі, де одразу ж привернула увагу своїм відвертим аутфітом.
На фешнпоказ бренду Tom Ford дівчина прийшла у блакитній довгій сукні, яка з одного боку драпуванням спадала донизу, а з іншого — оголювала її тіло. Було помітно, що на Кінзі зовсім не було білизни.
Якщо придивитися, то на вбранні зі сміливого боку була застібка, яка або порвалася, або Строгофф спеціально її розстебнула, щоб привернути увагу публіки і фотографів.
Свій аутфіт дівчина доповнила сірими гостроносими туфлями на шпильках і темно-сірим клатчем. Волосся вона уклала в локони, зробила макіяж із чорними стрілками і червоною помадою, а також молочний манікюр. Вуха зірка соцмереж прикрасила сережками з камінням, а руку — браслетом.