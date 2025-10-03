ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
159
1 хв

Найвідвертіший образ на Тижні моди у Парижі: зірка соцмереж без білизни позувала перед фотографами

Кінга Строгофф своїм сміливим луком викликала фурор на фешншоу.

Аліна Онопа
Кінга Строгофф

Кінга Строгофф / © Getty Images

Зірка соцмереж Кінга Строгофф відвідала Тиждень моди у Парижі, де одразу ж привернула увагу своїм відвертим аутфітом.

На фешнпоказ бренду Tom Ford дівчина прийшла у блакитній довгій сукні, яка з одного боку драпуванням спадала донизу, а з іншого — оголювала її тіло. Було помітно, що на Кінзі зовсім не було білизни.

Кінга Строгофф / © Getty Images

Кінга Строгофф / © Getty Images

Якщо придивитися, то на вбранні зі сміливого боку була застібка, яка або порвалася, або Строгофф спеціально її розстебнула, щоб привернути увагу публіки і фотографів.

Кінга Строгофф / © Getty Images

Кінга Строгофф / © Getty Images

Свій аутфіт дівчина доповнила сірими гостроносими туфлями на шпильках і темно-сірим клатчем. Волосся вона уклала в локони, зробила макіяж із чорними стрілками і червоною помадою, а також молочний манікюр. Вуха зірка соцмереж прикрасила сережками з камінням, а руку — браслетом.

159
