Найяскравіший образ на премії: Джессіка Честейн у неоново-салатовій сукні з торочкою вийшла у світ

Джессіка Честейн відвідала церемонію нагородження премії Emmy Awards, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Образ акторки був найяскравішим на заході. Вона одягла неоново-салатову сукню максі зі сріблястою торочкою на спідниці від бренду Gucci. Вбрання мало глибокий виріз, який чудово підкреслив її спокусливий бюст. Честейн також продемонструвала струнку фігуру у цій сукні.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Аутфіт Джес доповнила екстравагантними сережками з камінням та каблучками від Reza. Вона зробила укладання з боковим проділом і макіяж у нюдово-бежевих відтінках.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на премії National Board of Review Awards у Нью-Йорку вона з'явилася у фіолетовій сукні від Vivienne Westwood із оголеними плечами і пишним декольте.

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