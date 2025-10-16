Найзухваліший образ шоу Victoria’s Secret: модель Амелія Грей здивувала стрингами на подіумі

Амелія Грей / © Associated Press

Шоу відбулося в Нью-Йорку і відрізнялося тим, що в ньому взяли участь жінки з різними фігурами.

Для 24-річної Амелії Грей цей показ Victoria’s Secret став першим у кар’єрі, хоча вона у світі моди і не новачок і брала участь не в одному дефіле. Дівчина продемонструвала два образи, і один з них — став сенсаційним.

Амелія Грей / © Getty Images

Амелія вийшла на подіум у червоній напівпрозорій мінісукні з довгими рукавами, яка була повністю декорована стразами.

Вбрання на перший погляд здавалося звичайною «голою» сукнею, яку ми бачили неодноразово на зірках, але коли Амелія розвернулася спиною, показала головний секрет луку — ззаду сукня була повністю відкрита і демонструвала ефектні стринги моделі.

Амелія Грей / © Getty Images

Потім Амелія також з’явилася на подіумі в чорному комплекті, який включав бюстгальтер і труси, бретельки яких були прикрашені стразами і назвою бренду.

Амелія Грей / © Associated Press

На бюстгальтері також був декор стразами у вигляді бантиків, а на її талії — спідниця з каменів.

Амелія Грей / © Associated Press

Амелія Грей / © Associated Press

Також бренд показав бекстейдж шоу і те, як Амелія готувалася вийти на подіум. Модель, як і інші учасниці, була в рожевому вже культовому смугастому халаті бренду.

