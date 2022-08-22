Назло колишньому чоловікові: Брітні Спірс у червоному білизняному комплекті станцювала перед камерою

Колишній чоловік Брітні Спірс Кевін Федерлаян звинувачує співачку в тому, що вона надміру часто оголюється перед камерою і викладає відео у свій Instagram, чим сильно бентежить своїх синів-підлітків.

Нещодавно Федерлайн навіть опублікував жорстке відео, де артистка кричить на своїх синів. Але багато шанувальників знову стали на захист Брітні. Зокрема і її нинішній чоловік Сем Асгарі.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: Getty Images

Він підтримує Брітні у всіх її починаннях, зокрема і в тому, що співачка часто постить пікантні фото та відео у соцмережі, а також танцює перед камерою у спідній білизні чи інших відвертих образах.

Ось і зараз Спірс запостила новий ролик, у якому рухається в такт музиці в червоному білизняному комплекті і туфлях на високих підборах.

"Відео, яке я розмістила раніше, не було знято під живу музику, під яку я танцювала дійсно, тому якщо ви думаєте, що це було круто, ось чому !!! Це оригінал!!!", — написала Спірс у підписі.

Нагадаємо, Сем Асгарі раніше говорив, що діти Брітні не повинні соромитися пікантних фотографій матері, адже попдіва нарешті здобула свободу після того, як все її життя керувалося і регулювалося її батьком, Джеймі Спірсом, після того, як вона була поміщена під опіку ще 2008 року.

"Врешті-решт вони усвідомлюють, що вибір їхньої матері нешкідливий і є вираженням новонабутої свободи. Немає нічого, що могло б бентежити нас, є багато речей, якими можна пишатися", - написав Сем у сторіз.

Брітні Спірс / Фото: Associated Press

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