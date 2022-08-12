Назріває новий судовий позов: адвокат та чоловік Брітні Спірс публічно стали на захист співачки від Кевіна Федерлайна

Колишній чоловік Брітні Спірс знову втягує співачку у неприємну ситуацію. Але на захист попзірки стають одразу дві людини – її новий чоловік Сем Асгарі та адвокат Метью Розенгарт.

Танцюрист Кевін Федерлайн оприлюднив жорстке відео, де артистка кричить на своїх синів. Цим колишній чоловік Спірс явно хотів довести, що їхні сини не просто так не бажають спілкуватися з матір'ю.

Брітні Спірс та Кевін Федерлайн / Фото: Getty Images

На захист Брітні став її теперішній чоловік Сем Асгарі. Він підтримав Брітні публічно і заявив: "Сподіваюся, саме так вона поводитиметься з моїми майбутніми дітьми, коли вони вередуватимуть".

У відео Брітні емоційно спілкується зі своїми синами Шоном Престоном та Джейденом Джеймсом, коли, за словами Федерлайна, хлопчикам було по 11 та 12 років.

Брітні Спірс із синами / Фото: Getty Images

Сем Асгарі публічно висловився після того, як на захист Брітні став її адвокат Метью Розенгарт. Як повідомляє Mirror, він опублікував довгу заяву про нещодавню поведінку Кевіна, в якій назвав дії колишнього чоловіка Спірс "жорстокими, дурними речами" і заявив, що батько шістьох дітей створив "юридичні проблеми для себе, пов'язані зокрема і з кіберпереслідуваннями та кіберзалякуванням" .

Метью Розенгарт описує свою клієнтку Брітні Спірс, як "блискуче талановиту, надзвичайно працьовиту ікону попмузики" і додає, що "те ж саме, нажаль, не можна сказати про містера Федерлайна", після нещодавнього відвертого інтерв'ю батька шістьох дітей та публікації в соціальних мережах.

Метью Розенгарт — адвокат Брітні Спірс / Фото: Associated Press

"Брітні віддано підтримувала своїх дітей, і вона дуже їх любить. Усвідомлює він це чи ні, але містер Федерлайн не лише порушив приватне життя та гідність матері своїх дітей, а й підірвав права своїх дітей, чиє приватне життя він має захищати", - заявив адвокат Брітні у своїй заяві.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: Getty Images

Кевін Федерлайн, з яким Брітні розлучилася 2007 року, вже встиг видалити відео зі свого акаунту в Instagram.

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