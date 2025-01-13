Не боїться легко одягатися у грудні: Кеті Голмс сходила на роботу в пальті та кросівках

46-річна акторка потрапила під приціл папараці на вулицях Нью-Йорка.
Кеті Голмс вкотре помітили фотографи на вулиці у Нью-Йорку. Зірка йшла на роботу – до театру на Бродвеї, де зараз грає в одній із вистав разом з акторкою Зої Дойч.
Голмс, попри доволі прохолодну погоду, відмовилася від куртки, віддавши перевагу вовняному пальті, яке за дизайном нагадувало фланелеву сорочку. Також на акторці того дня були широкі джинси, бежевий светр і шапка.
З аксесуарів вона наділа сонцезахисні окуляри та кросівки. На плечі у неї була сумка, а в руках, мабуть, посилка, яку вона забрала дорогою.
Раніше Кеті продемонструвала лук у білих джинсах і цих самих кросівках. Також на ній були світлий светр і чорне пальто.
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