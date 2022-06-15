Не дає забути про Україну: модель Олеся Стефанко вибрала для прогулянки вбрання у жовто-блакитних кольорах

Не дає забути про Україну: модель Олеся Стефанко вибрала для прогулянки вбрання у жовто-блакитних кольорах

Українська модель Олеся Стефанко безумовно підтримує Україну під час війни, хоч і живе у Маямі, в США.

Нещодавно володарка титулу "Міс Україна Всесвіт - 2011" стала мамою вдруге. Стефанко народила дочку, яку назвали Кая. У Олесі та її чоловіка Сергія Алісєєнка є син Тео, який народився у серпні 2020 року.

Другу дитину Стефанко народила нещодавно, а у форму вже встигла повернутися. У своєму блогу в Instagram мама двох дітей показала стильний аутфіт та свою фігуру на нових фотографіях.

Олеся Стефанко / Фото: Instagram Олесі Стефанко

На прогулянку модель одягла блакитну футболку та жовту бейсболку у поєднанні з короткими джинсовими шортами з торочками та сандалями. Вибір колірної гами аутфіту було зроблено, напевно, не просто так, а на знак підтримки рідній країні Олесі - Україні, бо футболка у поєднанні з бейсболкою нагадує кольори українського прапора.

Олеся Стефанко / Фото: Instagram Олесі Стефанко

Нагадаємо, раніше Стефанко показувала своїм підписникам кадри з Бучі та Ірпеня та писала, що молиться за українців.

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