Не для людей зі слабкими нервами: реперка Lizzo у прозорій сукні продемонструвала обвислі груди і пишні сідниці

Не для людей зі слабкими нервами: реперка Lizzo у прозорій сукні продемонструвала обвислі груди і пишні сідниці

33-річна американська репвиконавиця у "голому" вбранні продемонструвала пишні форми.

Епатажна Lizzo — жінка без комплексів. Вона несе в маси бодіпозитив і пишається цим. Артистка із задоволенням демонструє публіці і фоловерам свої пишні форми.

Черговий її вихід викликав фурор. Lizzo відвідала вечірку в Лос-Анджелесі, організовану на честь дня народження її подруги — репвиконавиці Cardi B.

Дрескодом вечора був денсгол — вуличний ямайський танець, який складається з безлічі соціальних танців (реп, реггі, R&B і, обов'язково, подачі, характеру).

Lizzo вирішила перевершити всіх. Вона одягла фіолетову прозору сукню в сітку довжини максі з блискітками. На зірці не було бюстгальтера, тому вона виблискувала своїми оголеними обвислими грудьми. Добре, що вона соски заклеїла наклейками.

Lizzo / Getty Images

Дивлячись спереду, одразу і не скажеш, чи є на ній білизна, але ззаду можна розгледіти, що реперка у стрингах.

Lizzo / Getty Images

Свій провокаційний аутфіт Lizzo доповнила двома довгими хвостиками, які заколола гумками зі стразами, насиченим макіяжем з довгими віями і довгим манікюром з блискітками. Вона була босоніж.

А в своєму Instagram співачка опублікувала сміливе відео, на якому у цьому самому образі потрясла перед камерою пишними сідницями.

Раніше співачка у хутряному вбранні-мантії білого кольору з чорними плямами продемонструвала свої ноги.

Lizzo / Getty Images

Читайте також:

Із салатовим волоссям і макіяжем: пишнотіла Lizzo в бюстгальтері з камінням показала груди

Всі від нього без розуму: Кароль, Кардашян, Lizzo і Рекса у сукні від Jean Paul Gaultier

У леопардовому бікіні і з повітряними кулями на кісках: пишнотіла Lizzo еротично позувала біля басейну

Сміливі образи реперки Lizzo (14 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання