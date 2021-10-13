Не для людей зі слабкими нервами: реперка Lizzo у прозорій сукні продемонструвала обвислі груди і пишні сідниці

33-річна американська репвиконавиця у "голому" вбранні продемонструвала пишні форми.
Епатажна Lizzo — жінка без комплексів. Вона несе в маси бодіпозитив і пишається цим. Артистка із задоволенням демонструє публіці і фоловерам свої пишні форми.
Черговий її вихід викликав фурор. Lizzo відвідала вечірку в Лос-Анджелесі, організовану на честь дня народження її подруги — репвиконавиці Cardi B.
Дрескодом вечора був денсгол — вуличний ямайський танець, який складається з безлічі соціальних танців (реп, реггі, R&B і, обов'язково, подачі, характеру).
Lizzo вирішила перевершити всіх. Вона одягла фіолетову прозору сукню в сітку довжини максі з блискітками. На зірці не було бюстгальтера, тому вона виблискувала своїми оголеними обвислими грудьми. Добре, що вона соски заклеїла наклейками.
Дивлячись спереду, одразу і не скажеш, чи є на ній білизна, але ззаду можна розгледіти, що реперка у стрингах.
Свій провокаційний аутфіт Lizzo доповнила двома довгими хвостиками, які заколола гумками зі стразами, насиченим макіяжем з довгими віями і довгим манікюром з блискітками. Вона була босоніж.
А в своєму Instagram співачка опублікувала сміливе відео, на якому у цьому самому образі потрясла перед камерою пишними сідницями.
Раніше співачка у хутряному вбранні-мантії білого кольору з чорними плямами продемонструвала свої ноги.
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