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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

Не гірше за Бекхема: українська рок-зірка показав, як саджає помідори

Останніми роками дедалі більше знаменитостей захоплюються садівництвом, городництвом та тваринництвом, і українські — не виняток.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Валерій Харчишин

Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

52-річний український рок-музикант, лідер гурту «Друга Ріка», Валерій Харчишин здивував шанувальників несподіваним хобі. У своєму Instagram артист показав, як пересаджує розсаду помідорів в окремі горщики, з гумором коментуючи цей процес.

«Цікаво, чи будуть у цих помідорів помідори?» — пожартував Харчишин у опублікованому відео.

Підписники з захопленням відреагували на відео та не пропустили нагоди порівняти музиканта з відомим любителем садівництва — Девідом Бекхемом. У коментарях з’явилися десятки жартівливих дописів: «У Бекхема з’явився конкурент», «Наш Бекхем», «Талановита людина талановита у всьому», «Класне відео, двічі переглянула», — написали користувачі.

Схоже, у Бекхема з'явився серйозний суперник. Хоча для повного комплекту Харчишину не вистачає ще курей та власної пасіки.

Нагадаємо, що раніше Девід Бекхем провів екскурсію своїм городом і показав, що там виросло нового.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
162
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