- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 162
- Час на прочитання
- 1 хв
Не гірше за Бекхема: українська рок-зірка показав, як саджає помідори
Останніми роками дедалі більше знаменитостей захоплюються садівництвом, городництвом та тваринництвом, і українські — не виняток.
52-річний український рок-музикант, лідер гурту «Друга Ріка», Валерій Харчишин здивував шанувальників несподіваним хобі. У своєму Instagram артист показав, як пересаджує розсаду помідорів в окремі горщики, з гумором коментуючи цей процес.
«Цікаво, чи будуть у цих помідорів помідори?» — пожартував Харчишин у опублікованому відео.
Підписники з захопленням відреагували на відео та не пропустили нагоди порівняти музиканта з відомим любителем садівництва — Девідом Бекхемом. У коментарях з’явилися десятки жартівливих дописів: «У Бекхема з’явився конкурент», «Наш Бекхем», «Талановита людина талановита у всьому», «Класне відео, двічі переглянула», — написали користувачі.
Схоже, у Бекхема з'явився серйозний суперник. Хоча для повного комплекту Харчишину не вистачає ще курей та власної пасіки.
Нагадаємо, що раніше Девід Бекхем провів екскурсію своїм городом і показав, що там виросло нового.