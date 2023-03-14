Не лише Леді Гага: модель Емілі Рул прийшла на вечірку у сукні з дуже низькою спідницею

Обираючи вбрання, дівчина надихнулася образом з легендарного фільму.
Учора всі обговорювали образ Леді Гаги, оскільки вона з'явилася на "Оскарі" в екстравагантній сукні Versace з дуже низькою спідницею, яка демонструвала її сідниці. Проте співачка була не єдиною, хто вирішив здивувати таким чином.
У вбранні з низькою спідницею також вийшла на червону доріжку модель та акторка Емілі Рул. Вона відвідала 31-шу щорічну вечірку з нагоди вручення премії "Оскар", організовану Фондом Елтона Джона з боротьби зі СНІДом.
Спереду сукня Емілі від Dolce & Gabbana мала досить скромний і навіть нудний вигляд, однак коли вона повернулася, виявилося, що спідниця настільки низька, що видно її п'яту точку.
Також ззаду у сукні були лямки хрест-навхрест та імітація бюстгальтера.
Це вбрання також нам нагадало легендарну сукню Мірей Дарк із фільму "Високий блондин у чорному черевику", оскільки у нього теж був глибокий виріз на спині. Автором тієї сукні акторки був модельєр Гі Ларош.
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