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Не лише від Frolov: у кліпі Дженніфер Лопес з'явився ще один український бренд

Не лише від Frolov: у кліпі Дженніфер Лопес з'явився ще один український бренд

Кліп Дженніфер Лопес / скриншот з відео Can't Get Enough

Українські бренди продовжують підкорювати Голівуд.

Американська співачка Дженніфер Лопес випустила кліп на пісню Cant Get Enough і наробила багато галасу, адже мало того, що пісня увійде до її першого за 10 років альбому This Is Me... Now, так там ще й з'явилося багато українських брендів.

Зокрема сама зірка сяяла в кліпі у розкішній сукні з вирізами-сердечками від бренду Frolov.

Ефектна сукня була виконана у відтінку слонової кістки, мала довгі рукави, високу горловину, а також корсет.

Дженнифер Лопес / скриншот с видео Can't Get Enough / ©
Дженнифер Лопес / скриншот с видео Can't Get Enough

Однак, Лопес, не єдина, хто був у цьому відео в українському бренді. Також у ролику з'явилося дві акторки у сукнях від Nadya Dzyak. Одна з героїнь, яка за сюжетом робить ставки на те, як довго триватиме шлюб нареченої, була у синій сукні з довгими рукавами та рюшами. Також у вбрання була пишна спідниця.

Кліп Дженніфер Лопес / скриншот з відео Can't Get Enough / ©
Кліп Дженніфер Лопес / скриншот з відео Can't Get Enough
Кліп Дженніфер Лопес / скриншот з відео Can't Get Enough / ©
Кліп Дженніфер Лопес / скриншот з відео Can't Get Enough

Друга сукня з'явилася у кліпі тільки мигцем, її носила одна з беквокалісток. Це було вбрання з рюшами та в різнобарвний горох.

Кліп Дженніфер Лопес / скриншот з відео Can't Get Enough / ©
Кліп Дженніфер Лопес / скриншот з відео Can't Get Enough

Про те, що вбрання буде у кліпі дизайнерка Надя Дзяк сама не знала, доки не побачила відео. Про це вона розповіла у публікації в соцмережі.

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