28
Не любить носити бюстгальтер: через спалахи фотокамер вбрання у моделі просвічувалося і вона блиснула пишними грудьми

Брукс Нейдер у спокусливому образі total black прийшла на захід.

Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Getty Images

Американська модель Брукс Нейдер потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Дівчина обожнює увагу фотографів, тож із радістю почала їм позувати.

Брукс була одягнена у все чорне. На ній був жакет, рукава якого вона підняла до ліктів, боді з високою горловиною і мініспідниця з драпуванням. Від спалахів фотокамер її боді просвічувалося, а оскільки вона була без бюстгальтера, то засвітила свої пишні гарні груди.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Брукс Нейдер / © Getty Images

Лук Нейдер доповнила чорними капроновими колготами і чорними лакованими гостроносими туфлями.

Брукс зробила красиве укладання з прикореневим об’ємом, макіяж із акцентом на очах, білий манікюр, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, а руку — широким золотим браслетом.

Нагадаємо, Брукс Нейдер з’явилася у Мілані у прозорій сукні, розшитій срібними паєтками, бісером і камінням.

28
