Не лише Агілера: хто ще із зірок носив оливкову сукню від Versace

Крістіна Агілера / © Getty Images

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У Лондоні співачка Крістіна Агілера відвідала фотоколл мюзиклу «Бурлеск» у театрі «Савой». У цьому проєкті вона виступила виконавчою продюсеркою, а також у день прем’єри продемонструвала особливу сукню — вбрання від Versace, яке носила 22 роки тому.

Крістіна Агілера / © Getty Images

Ця сукня є частиною колекції знаменитого італійського Модного дому і була представлена 2003 року, в якій якраз і знялася Агілера. Однак це вбрання, вигадане Донателлою Версаче, з’явившись на подіумі, користувалося дуже великою популярністю серед зірок, його неодноразово носили й інші відомі особистості.

Зокрема цю ефектну оливкову сукню одягала Бейонсе. Попдіва носила її 2003 року на MTV Movie Awards і доповнила набором прикрас з камінням, а також босоніжками із зав’язками.

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Бейонсе / © Getty Images

Ще однією відомою красунею, яка носила вбрання Versace, була донька актора Джуда Лоу — Айріс. Дівчина з’явилася в ньому на вечірці журналу Perfect Magazine в готелі The Standard під час Тижня моди 2022 року.

Айріс Лоу / © Getty Images