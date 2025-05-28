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- Шоу-бізнес
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Не лише Демі Ловато: дві зірки, які теж носили весільні сукні від Vivienne Westwood
Це популярний фасон, який часто обирають для весільного вбрання та червоних доріжок.
Минулими вихідними співачка Демі Ловато вийшла заміж за співака та автора пісень Джордана Лютеса. Пара одружилася в Каліфорнії після двох років стосунків.
Для церемонії Ловато обрала сукню від британського бренду Vivienne Westwood класичного для цього Модного дому дизайну — з корсетом, який підкреслює талію, драпуванням та відкритими плечима.
Демі мала у своєму перлинному вбранні чарівний вигляд, але вона — не єдина зірка, яка одягала таку сукню на весілля. Співачка Майлі Сайрус одягла таку саму сукню на своє несподіване весілля з актором Ліамом Гемсвортом 2018 року.
Також сукню від цього бренду, але мініверсію, носила 2019 року Гейлі Бібер. Дівчина одягала вбрання від Vivienne Westwood на репетиційну вечерю, яка відбулася перед її весіллям з Джастіном.