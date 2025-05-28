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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
1 хв

Не лише Демі Ловато: дві зірки, які теж носили весільні сукні від Vivienne Westwood

Це популярний фасон, який часто обирають для весільного вбрання та червоних доріжок.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гейлі та Джастін Бібери

Гейлі та Джастін Бібери / © Instagram Гейлі Бібер

Минулими вихідними співачка Демі Ловато вийшла заміж за співака та автора пісень Джордана Лютеса. Пара одружилася в Каліфорнії після двох років стосунків.

Для церемонії Ловато обрала сукню від британського бренду Vivienne Westwood класичного для цього Модного дому дизайну — з корсетом, який підкреслює талію, драпуванням та відкритими плечима.

Демі мала у своєму перлинному вбранні чарівний вигляд, але вона — не єдина зірка, яка одягала таку сукню на весілля. Співачка Майлі Сайрус одягла таку саму сукню на своє несподіване весілля з актором Ліамом Гемсвортом 2018 року.

Майлі Сайрус / Twitter

Майлі Сайрус / Twitter

Майлі Сайрус / Twitter

Майлі Сайрус / Twitter

Також сукню від цього бренду, але мініверсію, носила 2019 року Гейлі Бібер. Дівчина одягала вбрання від Vivienne Westwood на репетиційну вечерю, яка відбулася перед її весіллям з Джастіном.

Гейлі і Джастін Бібери / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі і Джастін Бібери / © Instagram Гейлі Бібер

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