Не лише Кетрін Зета-Джонс: хто ще носив розкішну чорну сукню з бісером
Це вбрання було дуже популярним у період з 2004 по 2005 рік.
Дочка акторки Кетрін Зети-Джонс — 22-річна Керіс — з’явилася на світському заході в Нью-Йорку. Дівчина супроводжувала свого 81-річного батька на розкішному галавечорі, але увагу суспільства привернула через свою гламурну чорну сукню з бісером.
Цю сукню дівчина позичила у своєї матері, оскільки точно в такому ж вбранні 20 років тому сяяла на заході Кетрін.
Але модель вбрання насправді була дуже популярною у той час і в такій самій сукні з’являлися й інші відомі акторки.
Зокрема цю чорну сукню з пелюстками на бретельках одягала зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки» Дана Делані на галавечір у Беверлі-Гіллз.
Також вбрання продемонструвала акторка Кіра Найтлі на нью-йоркській прем’єрі фільму «Король Артур».