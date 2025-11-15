Не лише Кетрін Зета-Джонс: хто ще носив розкішну чорну сукню з бісером

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Дочка акторки Кетрін Зети-Джонс — 22-річна Керіс — з’явилася на світському заході в Нью-Йорку. Дівчина супроводжувала свого 81-річного батька на розкішному галавечорі, але увагу суспільства привернула через свою гламурну чорну сукню з бісером.

Керіс Зета-Дуглас із батьком / © Associated Press

Цю сукню дівчина позичила у своєї матері, оскільки точно в такому ж вбранні 20 років тому сяяла на заході Кетрін.

Кетрін Зета-Джонс, 2005 рік / © Getty Images

Але модель вбрання насправді була дуже популярною у той час і в такій самій сукні з’являлися й інші відомі акторки.

Зокрема цю чорну сукню з пелюстками на бретельках одягала зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки» Дана Делані на галавечір у Беверлі-Гіллз.

Дана Делані, 2005 рік / © Getty Images

Також вбрання продемонструвала акторка Кіра Найтлі на нью-йоркській прем’єрі фільму «Король Артур».