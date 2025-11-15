ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

Не лише Кетрін Зета-Джонс: хто ще носив розкішну чорну сукню з бісером

Це вбрання було дуже популярним у період з 2004 по 2005 рік.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Дочка акторки Кетрін Зети-Джонс — 22-річна Керіс — з’явилася на світському заході в Нью-Йорку. Дівчина супроводжувала свого 81-річного батька на розкішному галавечорі, але увагу суспільства привернула через свою гламурну чорну сукню з бісером.

Керіс Зета-Дуглас із батьком / © Associated Press

Керіс Зета-Дуглас із батьком / © Associated Press

Цю сукню дівчина позичила у своєї матері, оскільки точно в такому ж вбранні 20 років тому сяяла на заході Кетрін.

Кетрін Зета-Джонс, 2005 рік / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс, 2005 рік / © Getty Images

Але модель вбрання насправді була дуже популярною у той час і в такій самій сукні з’являлися й інші відомі акторки.

Зокрема цю чорну сукню з пелюстками на бретельках одягала зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки» Дана Делані на галавечір у Беверлі-Гіллз.

Дана Делані, 2005 рік / © Getty Images

Дана Делані, 2005 рік / © Getty Images

Також вбрання продемонструвала акторка Кіра Найтлі на нью-йоркській прем’єрі фільму «Король Артур».

Кіра Найтлі, 2004 рік / © Getty Images

Кіра Найтлі, 2004 рік / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
99
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie