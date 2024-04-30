Не любить білизну: Аманда Голден у жакеті на голе тіло прийшла на роботу

Аманда Голден славиться своєю нелюбов'ю до білизни, тому її рідко можна побачити у цьому елементі гардеробу. От і цього разурадіоведуча потрапила під приціл папараці в Лондоні без бюстгальтера.

Аманда вийшла з роботи, зі студії Global Radio (вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast), у монохромному луку. На ній було вбрання кольору слонової кістки. Воно складалося з жакета на голе тіло з відвертим декольте і короткої спідниці складного крою з ґудзиками і клапанами для кишень, яка імітувала продовження жакета.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Аутфіт Голден доповнила високими чоботами на підборах в тон і бежевою сумкою. Знаменитість розпустила волосся і одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі.

Нагадаємо, раніше Аманда Голден одягла на роботу червоний комбінезон і джинсову куртку.

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