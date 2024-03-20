Не любить білизну: Аманда Голден в образі total black сходила на роботу

Британська радіоведуча знову не одягла бюстгальтер на роботу.

Аманда Голден традиційно потрапила під приціл папараці в Лондоні, коли вийшла зі студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast.

Радіоведуча з'явилася у стильному образі total black. На ній був топ, під яким не було бюстгальтера, тож крізь тонку тканину були помітні її соски. Верх вона скомбінувала з довгою спідницею. А на плечі Аманда накинула класичне пальто.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Аутфіт Голден доповнила чорними шкіряними туфлями на шпильках і чорним клатчем.

Вона розпустила волосся, одягла чорні окуляри і завершила образ золотими прикрасами.

Минулого разу Аманда Голден продемонструвала яскравий лук у рожево-помаранчевій сукні з високою горловиною, без рукавів і бюстгальтера.

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