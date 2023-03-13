Не любить білизну: Емілі Ратажковскі у прозорій сукні продемонструвала пишні гурди і пружні сідниці

31-річна модель обрала для свого виходу відвертий образ.

Емілі Ратажковскі обожнює епатувати публіку своїми відвертими луками. Ось і нинішній її вихід не став винятком.

На післяоскарівську вечірку Vanity Fair у Беверлі-Гіллз модель прийшла в обтислій срібній прозорій сукні від Feben, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Під вбранням на ній були лише бежеві труси танга. А от груди добре просвічувалися крізь тканину. Пишний бюст злегка прикривали шнурівки, які йшли від плечей і до боків талії.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Ратаковскі не втратила можливості продемонструвати на камеру свої пружні сідниці.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Волосся Емілі зібрала у гульку, зробила макіяж у бежево-коричневих відтінках і прикрасила вуха діамантовими сережками. Акуратний бежевий манікюр завершив лук знаменитості.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

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