Не любить носити білизну: донька Майкла Джексона у "голій" сукні продемонструвала пишні груди

26-річна акторка, співачка і модель Періс Джексон обожнює носити провокаційні вбрання без бюстгальтера.
Донька покійного попкороля Майкла Джексона – Періс Джексон – відвідала показ колекції осінь-зима 2025-2026 бренду Stella McCartney, який відбувся у межах Паризького тижня моди.
На фешнівент зірка прийшла у провокаційному луку. На ній була "гола" чорна сукня максі з відкритою лінією плечей. Під вбранням були нюдові труси і, як завжди, не було бюстгальтера, тож вона демонструвала свої пишні і сексуальні груди.
Аутфіт Періс доповнила мініатюрною чорною сумочкою, лаконічними сережками і безліччю каблучок. Волосся Джексон уклала в локони і зробила максимально природний мейкап.
Нагадаємо, Періс Джексон на показі Chloe з'явилася у білому мереживному ліфі із зав'язками та екстремально короткій світлій спідниці.
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