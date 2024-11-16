Не мала інтимних стосунків: 21-річна учасниця "Холостяка" зробила відверте зізнання

У третьому випуску романтичного реалітішоу "Холостяк-13" його наймолодша учасниця – 21-річна студентка, майбутня дипломатка Юстина під час особистого спілкування з головним героєм проєкту Олександром Тереном поділилась особистим. Дівчина йому відверто зізналася, що не мала ще досвіду у стосунках. Вона вважає, що це не є перешкодою у пошуках справжнього кохання, бо серйозно ставиться до вибору партнера.

"Я ніколи не була у стосунках через те, що я ніколи не хотіла стосунків у Польщі, тому що це було б якорем для мене. Я розуміла, якщо я там залишу особисті зв'язки – я туди повернусь, а я ніколи не хотіла би там жити. Я шукала собі там місце і його там не знайшла, і я просто виїхала" – розповіла Юстина.

Олександр запитав у дівчини, невже за весь час вона не знайшла людини, яка їй би подобалась? На що вона відповіла, що їй подобалися чоловіки, але розпочати з ними стосунки не виходило.

"Я одразу хотіла вступити у хороші, стабільні, нормальні стосунки, хотіла сім'ю і дітей. А зазвичай 20-річні хлопці такого не пропонують", – зазначила вона.

Юстина також додала, що у неї не дуже багато було побачень за життя.

"Мені, щоб дійти до побачення, потрібно пройти десять тисяч етапів поведінки, і я маю зрозуміти, чи я маю про що спілкуватись з цією людиною. Зазвичай мене відлякує примітивність інтелекту або його відсутність. Коли з хлопцем абсолютно нема про що говорити, як з ним йти на друге побачення?!" – сказала Юстина.

Нагадаємо, Олександр Терен під час церемонії троянд дав Юстині квітку і вона продовжує боротися за його серце.

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