Не могла впоратися із сукнею: Лілі Джеймс одягла невдале вбрання, яке постійно хотіло "втекти"

На червоній доріжці зірка хотіла справити враження своїм декольте, але в результаті весь вечір мучилася із сукнею, щоб не показати надто багато.

13 лютого, напередодні Дня святого Валентина, у Лондоні відбулася прем'єра романтичного фільму "До чого тут кохання?". Захід відвідала акторка Лілі Джеймс, яка зіграла у цьому ромкомі разом із Шазадом Латіфом.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

На червоній доріжці зірка з'явилася в ефектній зеленій сукні, яка мала імітацію білого бюстгальтера.

У вбрання були тонкі бретельки, корсетна основа і ззаду "білий бюстгальтер" визирав з-під сукні, демонструвавши декоративну застібку.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Сама сукня, ймовірно, була зроблена для акторки на замовлення. Зелена тканина вбрання повністю розшита бісером у вигляді маленьких квітів. А також справді цікавий вигляд мав контраст білого оздоблення з напівпрозорим тюлем, який обтискав фігуру Лілі, надаючи образу скульптурності.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Доповнювали цей лук "мокре" укладання та сатинові туфлі перлинного відтінку від бренду Jimmy Choo. Ззаду сукні був розріз.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Але була у цьому ефектному образі одна заковика — акторка ніяк не могла втримати вбрання на своїх грудях. Практично весь час на червоній доріжці Лілі то поправляла бретельки, то намагалася підтягти корсет сукні, який неслухняно сповзав донизу.

Лілі Джеймс / Фото: Getty Images

Лілі Джеймс / Фото: Getty Images

Лілі Джеймс / Фото: Getty Images

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