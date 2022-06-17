"Не мовчи": українські і польські артисти презентували зворушливу пісню про війну

Музиканти об'єдналися заради підтримки України.

Лідер українського гурту Luiku Дмитро Ципердюк запросив до співпраці виконавців із Польщі: відомий фолкколектив Dikanda та фронтмена рокбенду Piersi Адама Асанова – адже ми тепер ближче один до одного, це можна побачити на кордоні, на вокзалах, усюди, де гостинні поляки допомагають українцям, вимушеним бігти від війни.

Зворушливою піснею "Сонце на бетонних стінах" музиканти нагадують, що страждання людей в Україні досі є буденними, що їм все ще доводиться писати повідомлення з-за бетонних стін бомбосховищ під звучання сирен, які попереджають про повітряні, ракетні чи артилерійські атаки. Текст пісні побудовано на основі обміну такими повідомленнями.

"Це фрагменти з діалогів близьких людей, що перебувають у різних обставинах: одні в Україні, інші під мирним небом, звідки діляться своїм теплом, своїм сонцем, яке осушить сльози й осліпить тих, хто руйнує наше життя", - говорить Дмитро Ципердюк.

Разом з тим, композиція віддає шану полякам, які без жодних запитань і сумнівів присвячують свій час і ресурси для допомоги всім, хто її потребує. Двомовність твору підкреслює зв’язок, що склався між нашими народами. Звичайне сонце стає символом надії.

Процес створення пісні тривав 2 місяці. Для цього було залучено 11 музикантів-інструменталістів і 6 студій звукозапису: 4 – в Україні, і ще 2 – у Польщі.

Автором музики та слів виступив Дмитро Ципердюк. Польська адаптація тексту - Adam Asanov, Dikanda, Kamila Kępczyńska Kaleta (магістр польського мовлення Vox Populi 2021).

Одночасно з виходом композиції виконавці презентують відеокліп до неї, який має додатково збагатити та посилити меседж, що йде з України. Меседж про те, що не варто звикати і переводити на порядок денний жорстокість війни.

Luiku - український етно-денс гурт, що поєднує у своїй творчості кілька музичних культур транскарпатського регіону: українську, турецьку, польську, угорську, румунську та балканську, і понад 9 років запалює міжнародні сцени виступами з живими інструментами.

Пресслужба

Dikanda – польський фолк-гурт з міжнародною популярністю, який грає "світову музику", суміш слов’янської та балканської етніки. Гурт випустив 9 альбомів, зіграв сотні концертів у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Індії, США.

Пресслужба

Adam Asanov – фронтмен польського рок-гурту Piersi, в арсеналі якого двічі платиновий альбом "Piersi i Przyjaci 2". Велику популярність колективу принесла композиція "Bałkanica", виконана у стилі поп-рок та фолк. У 2019 році разом з Дмитром Ципердюком (Luiku) Adam Asanov випустив першу спільну композицію "Marta".

Пресслужба

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