"Не можна стримати сліз": Анна Добриднєва присвятила пісню дітям у війні

Артистка записала акустичну та інструментальну версії композиції.

Анна Добриднєва презентувала чуттєву пісню "Дитинство", яку присвятила українським дітям, які у цій війні втратили дитинство.

"Під час цієї страшної війни російські окупанти безбожно руйнують і грабують наші українські землі, вбиваюсь цивільних, катують, ґвалтують…А ще вони вкрали святе - вкрали дитинство у наших дітлахів. Багато дітей залишилося без домівок, втратили батьків і рідних. Діти ховаються в бомбосховищах, змушені виїжджати за кордон або тікати до інших міст.

Не можна стримати сліз, коли дитина стоїть біля могили матері, похованої скороруч, на власному подвір'ї окупованого і зруйнованого міста. Не можна стримати сліз, коли на переповненому вокзалі перелякана малеча обіймає улюблену іграшку і тягне її в евакуаційний потяг, як єдину згадку про справжнє дитинство.

Сподіваюся, ви відчуєте те ж саме, що відчувала я, коли писала цю пісню", - сказала Анна.

Співачка розповіла, що нині вона перебуває у Львові.

"Все моє життя як і життя мільйонів наших людей помістилося в одну валізу. Але ми ніколи не відчували такої єдності і взаємодопомоги, як зараз. Ми одна велика родина. Я в Україні! Я вдома, бо "моя хата всюди".

Наш творчий фронт також єдиний: від Ужгорода до Одеси, від Луцька до Херсона", - сказала Добриднєва.Анна додала, що створила також і інструментальну версію пісні. Над записом різних версій вона працювала у Львівській студії. Інструментальні партії записували музиканти з Києва і Луганська. Чуттєвий відеоряд створив хлопець з Донецька, а дизайн обкладинки зробив воїн- доброволець.

Зірка також закликала допомагати дитячим лікарням на благодійній платформі dobro.ua

Нагадаємо, у результаті повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала Росія, 4 млн дітей стали вимушеними перенаселеннями (це половина дітей України!), у них вже немає свого дому. Пошкоджено або знищено понад 300 навчальних закладів і стільки ж лікарень. Понад 121 тисячу українських дітей незаконно вивезли окупантами. Постраждало понад 500 дітей. 177 дітей загинуло та понад 330 отримали поранення.

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