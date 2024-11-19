Не найкраще її вбрання: зірка "Емілі в Парижі" Ешлі Парк з'явилася у сукні з прозорими вставками

Акторка Ешлі Парк, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Емілі в Парижі", відвідала церемонію вручення премії GLAMOUR Women Of The Year Award, яка відбулася у Берліні.

Зірка обрала для цього заходу дуже незвичайну сукню від бренду Germanier. Сукня є частиною нової колекції прет-а-порте весна-літо 2025 року.

Вбрання було довжини міді, мало високу горловину і було повністю розшите бісером і чорними лелітками. У нього також було два досить ефектні вирізи на грудях та спідниці, але їх доповнювала прозора сітчаста тканина. Яскравим акцентом на сукні стало оздоблення з пір'я, пофарбованого в салатовий колір.

Ешлі Парк / Фото: Getty Images

Свою гламурну сукню Ешлі носила у поєднанні з туфлями на підборах, декількома прикрасами та високою зачіскою з хвостом. Вбрання було дуже яскравим, але в порівнянні з ранніми луками зірки, це був не найкращий її модний вибір. Раніше акторка сяяла перед камерами у приталеній сукні з американською проймою від Модного дому Elie Saab із колекції 2024 року.

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