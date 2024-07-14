Не найкращий її образ: Наталі Портман одягла оксамитові мінішорти на прем'єру серіалу

43-річна акторка Наталі Портман вдвідала прем'єру серіалу Apple TV+ "Леді в озері", що відбувся у Музеї мистецтв та дизайну у Нью-Йорку. У цьому новому шоу вона виконала одну із головних ролей.

На заході зірка з'явилася у вбранні від Модного дому Dior із круїзної колекції 2025, яку креативна директорка бренду Марія Грація Кьюрі презентувала публіці у Шотландії у садах замку Драммонд.

Образ, який Портман та її стилісти обрали, був не найвдалішим для неї, оскільки зовнішність у акторки романтична і ніжна, а одягнена вона була в оксамитові мінішорти та топ із баскою, декор бісером та лелітками на якому нагадував кольчугу. лук був занадто грубим для неї.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Також Наталі взула босоніжки на підборах, додала до наряду чорний пояс на талію та зробила червоний манікюр. Ефектним та драматичним у цій цибулі був і макіяж Наталі – візажисти зробили їй витягнуті стрілки темними тінями. Волосся зірка зібрала в пучок і залишила кілька прядок.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Раніше на показі цього серіалу Портман з'явилася в романтичнішому образі — вона одягла рожеву квіткову мінісукню від бренду Oscar de la Renta Fall з колекції 2024 року, яку прикрашали оксамитові бретельки.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

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