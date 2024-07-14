Не найкращий її образ: Наталі Портман одягла оксамитові мінішорти на прем'єру серіалу

Зірка обрала на захід вбрання від Модного дому Dior.
43-річна акторка Наталі Портман вдвідала прем'єру серіалу Apple TV+ "Леді в озері", що відбувся у Музеї мистецтв та дизайну у Нью-Йорку. У цьому новому шоу вона виконала одну із головних ролей.
На заході зірка з'явилася у вбранні від Модного дому Dior із круїзної колекції 2025, яку креативна директорка бренду Марія Грація Кьюрі презентувала публіці у Шотландії у садах замку Драммонд.
Образ, який Портман та її стилісти обрали, був не найвдалішим для неї, оскільки зовнішність у акторки романтична і ніжна, а одягнена вона була в оксамитові мінішорти та топ із баскою, декор бісером та лелітками на якому нагадував кольчугу. лук був занадто грубим для неї.
Також Наталі взула босоніжки на підборах, додала до наряду чорний пояс на талію та зробила червоний манікюр. Ефектним та драматичним у цій цибулі був і макіяж Наталі – візажисти зробили їй витягнуті стрілки темними тінями. Волосся зірка зібрала в пучок і залишила кілька прядок.
Раніше на показі цього серіалу Портман з'явилася в романтичнішому образі — вона одягла рожеву квіткову мінісукню від бренду Oscar de la Renta Fall з колекції 2024 року, яку прикрашали оксамитові бретельки.
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