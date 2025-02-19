Не найкращий її вибір: Маргарет Квеллі з'явилася у дивному пальті Chanel на кінофестивалі

30-річна Маргарет Квеллі відвідала Берлінський кінофестиваль та вийшла на червону доріжку. Красуня-акторка протягом багатьох років співпрацює з Модним домом Chanel, а також неодноразово брала участь у їхніх рекламних кампаніях та показах, тому знову обрала цей знаменитий бренд для своєї появи.

Маргарет одягла біле пальто у візерунок з колекції от кутюр весна-літо 2020. Прикрашали це вбрання великі гламурні ґудзики, а також на плечах щось на кшталт gun flap, як на плащах, ось тільки в цьому виробі ця частина вбрання була розшита бісером і каменями.

Маргарет Квеллі / Фото: Associated Press

Образ акторки доповнили також сатинові чоботи з чорним мисом — характерний та впізнаваний дизайн бренду Chanel. Також Маргарет носила гламурні сережки у вигляді крил метелика та зробила незвичайну зачіску, оскільки доповнила її накладним чубчиком.

Маргарет Квеллі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що вона — дочка голлівудської акторки Енді Макдавелл, зірки таких фільмів як "Чотири весілля та один похорон" та "День бабака". Тому Маргарет пішла стопами матері не випадково і її кар'єра почалася в ранньому віці зі співпраці з люксовими брендами і, як багато nepo baby, у підлітковому віці стала дебютанткою на Bal des débutantes в Парижі.

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