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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
1 хв

Не найкращий її вибір: Аманда Сейфрід у в’язаному топі та шортах відвідала званий обід

Акторка вирішила підкреслити ноги коротким вбранням, але в результаті злилася з декораціями.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Аманда Сейфрід

Аманда Сейфрід / © Associated Press

39-річна Аманда Сейфрід відвідала обід NBCU Emmy Luncheon 2025, який відбувся у п’ятницю, 11 квітня, у готелі SLS у Лос-Анджелесі. Це щорічний захід присвячений претендентам на премію Emmy.

Акторка з’явилася на ньому в досить незвичайному вбранні, оскільки обрала в’язаний костюм, що складався з топу та коротких шортів. Обидва вироби також були прикрашені в’язаними рюшами.

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Цей костюм у бохостилі був від бренду Chloe. Бежевий колір вбрання був надто блідим на Аманді, а також зливався з декораціями заходу та килимом.

Також звернемо вашу увагу на взуття Chloé, яке обрала Сейфрід, оскільки вона носила босоніжки на танкетці, які були дуже популярні у 2000-х роках.

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
153
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