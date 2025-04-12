Не найкращий її вибір: Аманда Сейфрід у в’язаному топі та шортах відвідала званий обід

Аманда Сейфрід / © Associated Press

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39-річна Аманда Сейфрід відвідала обід NBCU Emmy Luncheon 2025, який відбувся у п’ятницю, 11 квітня, у готелі SLS у Лос-Анджелесі. Це щорічний захід присвячений претендентам на премію Emmy.

Акторка з’явилася на ньому в досить незвичайному вбранні, оскільки обрала в’язаний костюм, що складався з топу та коротких шортів. Обидва вироби також були прикрашені в’язаними рюшами.

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Цей костюм у бохостилі був від бренду Chloe. Бежевий колір вбрання був надто блідим на Аманді, а також зливався з декораціями заходу та килимом.

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Також звернемо вашу увагу на взуття Chloé, яке обрала Сейфрід, оскільки вона носила босоніжки на танкетці, які були дуже популярні у 2000-х роках.

Аманда Сейфрід / © Getty Images Аманда Сейфрід / © Associated Press Аманда Сейфрід / © Associated Press Аманда Сейфрід / © Getty Images Аманда Сейфрід / © Associated Press Аманда Сейфрід / © Associated Press Аманда Сейфрід / © Getty Images Аманда Сейфрід / © Associated Press Аманда Сейфрід / © Getty Images Аманда Сейфрід / © Associated Press Аманда Сейфрід / © Getty Images Аманда Сейфрід / © Getty Images