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- Шоу-бізнес
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Не найкращий її вибір: Аманда Сейфрід у в’язаному топі та шортах відвідала званий обід
Акторка вирішила підкреслити ноги коротким вбранням, але в результаті злилася з декораціями.
39-річна Аманда Сейфрід відвідала обід NBCU Emmy Luncheon 2025, який відбувся у п’ятницю, 11 квітня, у готелі SLS у Лос-Анджелесі. Це щорічний захід присвячений претендентам на премію Emmy.
Акторка з’явилася на ньому в досить незвичайному вбранні, оскільки обрала в’язаний костюм, що складався з топу та коротких шортів. Обидва вироби також були прикрашені в’язаними рюшами.
Цей костюм у бохостилі був від бренду Chloe. Бежевий колір вбрання був надто блідим на Аманді, а також зливався з декораціями заходу та килимом.
Також звернемо вашу увагу на взуття Chloé, яке обрала Сейфрід, оскільки вона носила босоніжки на танкетці, які були дуже популярні у 2000-х роках.