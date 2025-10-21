ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
343
Час на прочитання
2 хв

Не найкращий її вибір: Дженніфер Лоуренс вийшла на червону доріжку в новому творінні Джонатана Андерсона для Dior

Акторка прилетіла до Італії, щоб презентувати публіці свій новий фільм.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Американська акторка Дженніфер Лоуренс відвідала Римський кінофестиваль, де вийшла на червону доріжку. В Італії вона презентувала фільм «Здохни, коханий», у якому зіграла з Робертом Паттінсоном.

Акторка з’явилася у вбранні від Модного дому Dior, створеного дизайнером Джонатаном Андерсоном, який став новим креативним директором бренду. Колекція весна-літо 2026 була дебютною для дизайнера на цій посаді.

Лук Дженніфер включав оверсайз светр з трикотажу бежевого кольору, який прикрашали атласні воріт і манжети. Носила вона його в поєднанні з білою двох’ярусною спідницею-балоном, на якій була вишивка у вигляді невеличкого горошку.

Поєднання було не найкращим, оскільки светр постійно сповзав з плечей акторки, а також здавалося, що він зовсім з іншого образу. Аби вбрання не було надто мішкуватим, вона заправила один край светра у спідницю, але це не дуже врятувало ситуацію, бо ззаду він просто спадав на поперек і зовсім не прикрашав зірку.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Також на акторці можна помітити туфлі чорного кольору з тієї ж колекції бренду і кілька ювелірних прикрас. Волосся вона зібрала у високу зачіску, а на обличчі зробила яскравий макіяж.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Раніше Дженніфер також відвідала презентацію цієї кролекції Dior у Парижі, але продемонструвала тоді зовсім інше вбрання. Акторка вбралася у простий, але шикарний тренч, який ідеально підійшов би для багатьох подій.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

