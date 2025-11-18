ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
447
1 хв

Не найкращий її вибір: Міла Куніс з’явилася на прем’єрі фільму в пом’ятій і занадто довгій сукні

Акторка відвідала прем’єру третьої частини популярного комедійного детектива.

Юлія Каранковська
Міла Куніс

Міла Куніс / © Associated Press

У Лос-Анджелесі відбулася прем’єра фільму «Ножі наголо: Прокинься, покійнику», а тому на червону доріжку вийшла Міла Куніс, яка з’явиться в цій частині детектива.

42-річна Міла вийшла у світ у шовковій сукні довжиною до підлоги від The New Arrivals. Вбрання-колона мало лаконічний вигляд і виконане в ніжному перлинному відтінку. Прикрашали сукню стрази на ліфі сріблястого кольору, а також у ній на стегнах були кишені.

Міла Куніс / © Associated Press

Міла Куніс / © Associated Press

Але сукню акторка підібрала трохи невдалої довжини — вона зморщувалася на подолі та не найкращим чином сиділа на талії. Також тканина сукні сильно пом’ялася.

Міла Куніс / © Associated Press

Міла Куніс / © Associated Press

Подібний лаконічний стиль Куніс обрала для промотуру до фільму і раніше з’являлася в чорній простій сукні від Dolce & Gabbana, яка також мала кишені у спідниці.

Міла Куніс / © Associated Press

Міла Куніс / © Associated Press

