Не найкращий її вибір: Міла Куніс з’явилася на прем’єрі фільму в пом’ятій і занадто довгій сукні

Міла Куніс / © Associated Press

Реклама

У Лос-Анджелесі відбулася прем’єра фільму «Ножі наголо: Прокинься, покійнику», а тому на червону доріжку вийшла Міла Куніс, яка з’явиться в цій частині детектива.

42-річна Міла вийшла у світ у шовковій сукні довжиною до підлоги від The New Arrivals. Вбрання-колона мало лаконічний вигляд і виконане в ніжному перлинному відтінку. Прикрашали сукню стрази на ліфі сріблястого кольору, а також у ній на стегнах були кишені.

Міла Куніс / © Associated Press

Але сукню акторка підібрала трохи невдалої довжини — вона зморщувалася на подолі та не найкращим чином сиділа на талії. Також тканина сукні сильно пом’ялася.

Реклама

Міла Куніс / © Associated Press

Подібний лаконічний стиль Куніс обрала для промотуру до фільму і раніше з’являлася в чорній простій сукні від Dolce & Gabbana, яка також мала кишені у спідниці.