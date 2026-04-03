Не найкращий її вибір: Селена Гомес у дивній рожевій сукні прийшла на захід свого бренду

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес відсвяткувала запуск тонального крему True To Myself Natural Matte Longwear Foundation від свого косметичного бренду Rare Beauty. Вечірка відбулася у Каліфорнії, а відвідали її відомі інфлюенсери, зірки та друзі акторки.

Сама Селена обрала для презентації рожеву сукню від Модного дому Prada з колекції весна-літо 2026, однак це був не найкращий її вибір. Сукня Гомес була вільного фасону, короткою і з блискучої тканини світло-рожевого кольору. Також вбрання прикрашала біла підкладка, яка додавала об’єму, а також оздоблення на горловині.

Селена доповнила сукню також білими гостроносими туфлями з бантами, яскравим макіяжем і прикрасами з діамантами. Волосся зірка зібрала у гладку зачіску і зробила ніжний макіяж.

Стайлінг, який обрала Селена, відрізнявся від того, який бренд презентував на показі у Мілані, адже тоді цю рожеву сукню Міучча Прада і Раф Сімонс запропонували носити у поєднанні з чорною курткою.