Не найкращий її вибір: Селена Гомес у дивній рожевій сукні прийшла на захід свого бренду
Зірка вирішила підкреслити короткою сукнею ноги.
Селена Гомес відсвяткувала запуск тонального крему True To Myself Natural Matte Longwear Foundation від свого косметичного бренду Rare Beauty. Вечірка відбулася у Каліфорнії, а відвідали її відомі інфлюенсери, зірки та друзі акторки.
Сама Селена обрала для презентації рожеву сукню від Модного дому Prada з колекції весна-літо 2026, однак це був не найкращий її вибір. Сукня Гомес була вільного фасону, короткою і з блискучої тканини світло-рожевого кольору. Також вбрання прикрашала біла підкладка, яка додавала об’єму, а також оздоблення на горловині.
Селена доповнила сукню також білими гостроносими туфлями з бантами, яскравим макіяжем і прикрасами з діамантами. Волосся зірка зібрала у гладку зачіску і зробила ніжний макіяж.
Стайлінг, який обрала Селена, відрізнявся від того, який бренд презентував на показі у Мілані, адже тоді цю рожеву сукню Міучча Прада і Раф Сімонс запропонували носити у поєднанні з чорною курткою.