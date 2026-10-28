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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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4
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Не отримала троянду – написала пісню: учасниця "Холостяка-15" після виходу з проєкту презентувала дебютний сингл

Учасниця романтичного реаліті перетворила свої емоції після проєкту на танцювальний трек з іронічними натяками.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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DOICHEVA

DOICHEVA

Учасниця 15-го сезону реалітішоу «Холостяк» — DOICHEVA, яка прийшла на знайомство з головним героєм В’ячеславом Кравцовим з куркою Ларискою, випустила дебютну пісню «Все, чого ми хочем». На її створення дівчину надихнуло завершення участі у романтичному проєкті.

В’ячеслав Кравцов, DOICHEVA і курка Лариска

В’ячеслав Кравцов, DOICHEVA і курка Лариска

За словами DOICHEVA, пісню вона написала дорогою додому після того, як залишила реалітішоу. Свої переживання вона втілила у танцювальному треку в стилі регетон, додавши до нього іронії і натяків на події проєкту.

«Після того, як я покинула проєкт „Холостяк“, дорогою додому я написала цю пісню. Я вирішила перетворити свої емоції на музику — з іронією, характером і настроєм. Бо якщо тобі не дарують те, про що ти мрієш, ти завжди можеш подарувати це собі сама», — розповіла дівчина.

В’ячеслав Кравцов, DOICHEVA і курка Лариска

В’ячеслав Кравцов, DOICHEVA і курка Лариска

У тексті композиції згадуються троянда, «Жигуль» та Балі. Як пояснила DOICHEVA, ці деталі пов’язані з її участю у «Холостяку».

Водночас за іронічними рядками стоїть і щире бажання залишитися на проєкті. DOICHEVA зізналася, що хотіла отримати троянду і продовжити знайомство з головним героєм. Саме ці нездійснені очікування вона обіграла у пісні.

«Хотіла я троянду? Звичайно, так, але доля розпорядилася інакше. “Ти подарував мені Жигуль, а я хотіла на Балі” — це про те, що в проєкті я поїхала додому, а хотіла далі продовжити цю пригоду з Холостяком. А слова “ти мене побачиш ще не раз” означають, що не так просто мене позбутися, просто не давши троянду», — пояснила вона.

Так дебютний сингл дівчини став своєрідною музичною післямовою до участі у реалітішоу — з розчаруванням, самоіронією і приспівом «Чому ж нам не дарують все, чого ми хочем».

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