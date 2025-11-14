Не перестає дивувати: супермодель Наомі Кемпбелл у сукні з перфорацією сяяла на червоній доріжці

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Легенда моди — супермодель 90-х Наомі Кемпбелл — вийшла у світ 13 листопада в Мюнхені. Вона відвідала церемонію вручення премії «Бембі» і сяяла перед камерами в приголомшливому вбранні.

Наомі з’явилася в довгій білій сукні креативного дизайну, адже в неї була одна бретелька асиметричною, а друга у вигляді золотого ланцюжка. Виконана сукня у фасоні рибка, а також прикрашена квітковою перфорацією. Також Наомі зробила ніжний макіяж і доповнила лук перукою з довгим волоссям, що була також прикрашена білою квіткою.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

У Німеччину Наомі прибула після аудієнції у Ватикані у Папи Римського. Модель з’явилася на зустрічі в чорному костюмі від італійського Модного дому і з мантильєю на голові, а також подарувала понтифіку книжку.

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press