Не підготувалася: Аманда Сейфрід вийшла на червону доріжку в пом'ятому та брудному вбранні

Акторка Аманда Сейфрід відвідала захід у Нью-Йорку "Герої CNN: данина всім зіркам", який відбувся в Американському музеї природної історії.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

На червону доріжку акторка вийшла у двоколірному вбранні від Jason Wu, яке складалося із золотистого топу з лелітками. Також у нього була опущена лінія плеча та трохи вільний фасон.

На низ вона одягла чорну довгу спідницю з високим розрізом і шлейфом. Однак ця частина образу акторку підвела — спідниця Аманди дуже сильно зім'ялася, а на подолі була брудна смуга, яка кидалася в очі.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

Проте Аманда позувала, не звертаючи на уваги. Образ вона доповнила лаконічною зачіскою та макіяжем.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

Але кидалася в очі не лише м'ята спідниця, а й жахливий манікюр акторки. Гель-лак Аманди обліз на всіх нігтях.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

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