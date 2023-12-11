Не підготувалася: Аманда Сейфрід вийшла на червону доріжку в пом'ятому та брудному вбранні

Зірка шокувала неохайним манікюром на світському заході.
Акторка Аманда Сейфрід відвідала захід у Нью-Йорку "Герої CNN: данина всім зіркам", який відбувся в Американському музеї природної історії.
На червону доріжку акторка вийшла у двоколірному вбранні від Jason Wu, яке складалося із золотистого топу з лелітками. Також у нього була опущена лінія плеча та трохи вільний фасон.
На низ вона одягла чорну довгу спідницю з високим розрізом і шлейфом. Однак ця частина образу акторку підвела — спідниця Аманди дуже сильно зім'ялася, а на подолі була брудна смуга, яка кидалася в очі.
Проте Аманда позувала, не звертаючи на уваги. Образ вона доповнила лаконічною зачіскою та макіяжем.
Але кидалася в очі не лише м'ята спідниця, а й жахливий манікюр акторки. Гель-лак Аманди обліз на всіх нігтях.
Читайте також:
- Ух, яка: Аманда Сейфрід у кокетливій мінісукні у стилі флеппер продемонструвала стрункі ноги
- Конфуз на червоній доріжці: Аманда Сейфрід поскаржилася на сукню Dior
- У блискучій сукні від Armani: акторка Аманда Сейфрід отримала нагороду на церемонії "Еммі"