Не показували це раніше: Вікторія та Девід Бекхеми запостили кадри з підготовки до свого весілля

Вікторія та Девід Бекхеми на честь 25-ї річниці свого весілля опублікували фото в їхньому культовому весільному вбранні та на золотих тронах, тих самих, які використали у день свого весілля 1999 року.

Подружжя відтворило культові весільні образи, а в підписі до знімків написало:

"Не можу повірити, що минуло 25 років, а вони все ще у формі! Ми так тебе любимо @BrooklynPeltzBeckham @RomeoBeckham @CruzBeckham #HarperSeven xxxx.

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Також Вікторія опублікувала кілька інших фото та написала:

"Ми втрьох вдома дивимося телевізор. Прекрасне завершення особливого ювілею! Я так тебе люблю @ DavidBeckham", — доповнила Вікторія Бекхем.

(гортайте фото праворуч)

Також Бекхеми поділилися кількома архівними знімками з дня весілля.

"Згадуючи дні, що передували нашому весіллю 25 років тому, я маю стільки дивовижних спогадів… Я так сильно люблю тебе, @DavidBeckham!!", — написала Вікторія і показала, як вони приміряли їхні культові трони, додавши: "Очевидно, мій мені сподобався від самого початку!".

Також Вікторія запостила фото у своїй весільній сукні, яку пошила для неї дизайнерка Вєра Вонг.

"Одна з останніх примірок моєї весільної сукні. Назавжди вдячна @VeraWang за те, що втілила моє бачення в життя, і, звичайно ж, @MisterPearlOfficial за те, що він скульптурував мою талію своїм чудовим корсетом".

І опублікувала знімок, де Девід пише свою клятву.

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Раніше, нагадаємо, ми розповідали, з ким була заручена Вікторія Адамс перед тим, як зустріла свого майбутнього чоловіка Девіда.

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