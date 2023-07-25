Не помітила дірку на штанах: Брітні Спірс сконфузилась в новому відео

Співачка була дуже щасливою і в гарній формі, але вбрання її підвело.
Американська суперзірка Брітні Спірс, попри те, що вже давно не виступає на сцені, продовжує цікавити публіку через свою заплутану особисту історію та сімейні відносини.
У соцмережі співачка часто ділиться з шанувальниками відео, в яких танцює чи демонструє вбрання, найчастіше у цих роликах Брітні сама, але нещодавно її чоловік Сем Асгарі опублікував у Instagram Stories коротке відео із дружиною.
У відео вони просто дуркують на камеру, танцюють, цілуються і навіть показують своїх собак.
На Семі у відео був білий костюм із піджаком та штанами, а також коричнева футболка. На голову фітнес-тренер одягнув капелюха.
Брітні вирішила підібрати своє вбрання відповідно до кольору вбрання Сема, тому одягла коричневий комбінезон на одне плече та з декольте. Волосся вона розпустила, зробила макіяж і навіть теж одягла капелюха. На руці суперзірка мала кілька браслетів з бісеру, які вона зробила самостійно.
Однак був у цьому образі співачки один невеликий нюанс, який привертав увагу – дірка на штанях. Як Брітні порвала комбінезон невідомо, але судячи з усього ця маленька неприємність її не дуже бентежила.
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