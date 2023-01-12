Не поталанило: дощ зіпсував вечірні образи гостей "Золотого глобусу"

Хоч подоли вбрання і промокли, але гості все одно вийшли до фотографів з усмішкою.

Вже близько кількох тижнів Каліфорнію заливають сильні дощі, через які постраждали багато родин. Ситуація у штаті настільки критична, що президент США Джо Байден навіть оголосив там надзвичайний стан, а деякі райони було евакуйовано.

Тим не менш, престижна щорічна церемонія "Золотий глобус" у Беверлі-Гіллз все ж таки відбулася і прийшли на неї зірки першої величини.

Проте, свої ефектні появи знаменитості явно не продумали з урахуванням погодних умов, адже багато з них з'явилися на килимовій доріжці Beverly Hilton з мокрими подолами.

Особливо постраждали образи яскравих кольорів, адже на них мокрі плями було видно найкраще.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Віола Девіс / Фото: Associated Press

Айо Едебірі / Фото: Associated Press

Елізабет Голм / Фото: Associated Press

Бріт Ловер / Фото: Associated Press

Коді Ко та Келсі Крепель / Фото: Associated Press

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