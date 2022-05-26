Не потрібно соромитися: Надя Дорофєєва поділилася переліком безкоштовних психологічних консультацій

Артистка закликає не соромитися звертатися по допомогу.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram корисний допис із порадами безкоштовних психологічних консультацій. Артистка закликає не соромитися і звертатися по допомогу, якщо ви цього потребуєте.

"Звертатися по допомогу соромно? Раніше я теж так вважала. А рік тому стикнулася з такими моментами у своєму житті, з якими не могла впоратися самостійно, і вони привели мене до психолога. Зараз я розумію, наскільки це необхідний крок допомоги самому себе!

Мені страшно уявити, через що пройшло й досі проходить багато українців, скільки людей у депресії, із посттравматичним синдромом, скільки людей не можуть повернутися додому, тому що дому вже немає…", - написала зірка.

Дорофєєва залишила перелік ініціатив, які вона зібрала разом зі своєю командою. Вона зазначила, що буде щаслива, якщо це допоможе хоч комусь із українців:

Всеукраїнський кол-центр #ВАРТОЖИТИ @vartozhyty – безкоштовні консультації усім, кому тривожно, кризове консультування.

Онлайн-платформа "Розкажи мені" @institute_of_cm – цілодобово надає психологічну допомогу всім, хто відчуває тривогу, панічні атаки, близькі до депресії чи навіть на межі.

"Папа, поверь" @misha_katsurin – проєкт з порадами щодо того, як говорити з рідними з росії про війну та доносити до них правду.

Платформа "Хаб стійкості" @resilience.hub.u.a з сервісами для психологічної підтримки у кризовий час, безоплатні кризові консультації.

Психологічна підтримка "Перемога" @peremogasupport, де готові слухати, чути, розуміти кожного.

"Mindly" @mindlyspace - платформа з надання психологічної допомоги онлайн.

"teplo" @teplo.app.

додаток з пошуку професійної психологічної допомоги.

Проєкт "Серце в долонях" @lesiamatveyeva – команда з 50 спеціалістів-волонтерів надають психологічну підтримку безоплатно/за донати/за платну допомогу.

Обіймаю вас! Пам’ятайте, що ви дуже сміливі та сильні – ми переможемо!"

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