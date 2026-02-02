Не просто десерт: чому Марго Роббі з'явила у новому "Буремному перевалі" з гігантською полуницею

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

На нових кадрах із майбутньої картини Марго тримає в руці велетенську полуницю, яка дуже привернула увагу у соцмережах. За словами експертки, це може бути торт зроблений у вигляді полуниці, але також цілком імовірно, що це відсилка до вікторіанського захоплення полуничними вечірками. Протягом 19 століття люди обожнювали їсти просто неба в гарну погоду, і особливо вони любили полуницю.

Частиною цієї традиції були вечірки зі збору полуниці, коли гостей запрошували до маєтку заможного власника, де вони збирали полуницю, а потім її їли. Однією з головних принад таких зустрічей, звісно, було спілкування, трапеза на відкритому повітрі — зазвичай із шампанським чи іншим алкогольним напоєм — і насолода гарною погодою в невимушеній атмосфері.

19 століття також було епохою експериментів: багато землевласників змагалися між собою, намагаючись виростити найбільші фрукти або найбільші овочі, а потім демонстрували їх на вечірках. Тож така величезна полуниця, яку тримає акторка, цілком могла бути центральною окрасою подібного заходу.

Фільм «Буремний перевал» режисерки Емеральд Феннелл — це сміливе й сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання в історії літератури. У центрі нової екранізації — Марґо Роббі в ролі Кетрін і Джейкоб Елорді в образі Гіткліфа, чия заборонена пристрасть перетворюється з юнацького романтичного почуття на всепоглинаючу, руйнівну силу.