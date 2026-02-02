- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 171
- Час на прочитання
- 1 хв
Не просто десерт: чому Марго Роббі з'явила у новому "Буремному перевалі" з гігантською полуницею
«Чи хтось звернув увагу на гігантську полуницю, яку Марго Роббі тримає в руках?», — запитала історикиня та блогерка Емі Боїнготон у еновому відео. Вона мала на увазі яскравий кадр із нової екранізації «Буремного перевалу» — відомого роману британської письменниці Емілі Бронте.
На нових кадрах із майбутньої картини Марго тримає в руці велетенську полуницю, яка дуже привернула увагу у соцмережах. За словами експертки, це може бути торт зроблений у вигляді полуниці, але також цілком імовірно, що це відсилка до вікторіанського захоплення полуничними вечірками. Протягом 19 століття люди обожнювали їсти просто неба в гарну погоду, і особливо вони любили полуницю.
Частиною цієї традиції були вечірки зі збору полуниці, коли гостей запрошували до маєтку заможного власника, де вони збирали полуницю, а потім її їли. Однією з головних принад таких зустрічей, звісно, було спілкування, трапеза на відкритому повітрі — зазвичай із шампанським чи іншим алкогольним напоєм — і насолода гарною погодою в невимушеній атмосфері.
19 століття також було епохою експериментів: багато землевласників змагалися між собою, намагаючись виростити найбільші фрукти або найбільші овочі, а потім демонстрували їх на вечірках. Тож така величезна полуниця, яку тримає акторка, цілком могла бути центральною окрасою подібного заходу.
Фільм «Буремний перевал» режисерки Емеральд Феннелл — це сміливе й сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання в історії літератури. У центрі нової екранізації — Марґо Роббі в ролі Кетрін і Джейкоб Елорді в образі Гіткліфа, чия заборонена пристрасть перетворюється з юнацького романтичного почуття на всепоглинаючу, руйнівну силу.